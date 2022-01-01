Мария Сыропятова Завершение работ по строительству многоквартирного дома на ул.Юнг Прикамья в Перми обойдется в 483 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Достройка дома по адресу ул.Юнг Прикамья,14 в Перми оценена в 483,3 млн руб. Согласно документации на портале госзакупок, долгострой в Кировском районе должен быть завершён в течение одного года и одного месяца с момента заключения контракта. Заявки принимаются от потенциальных подрядчиков до 2 августа 2022 года.

Завершение строительства будет вестись на земельном участке в 2,2 тыс. кв.м. Дом будет иметь 18 этажей и ещё один подземный этаж. Жилая площадь дома 4,2 тыс кв.м., количество квартир 196 шт.

Напомним, что решение о достройке дома по ул.Юнг Прикамья, 14 было принято в 2020 году. Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект достройки в 2022 году.

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