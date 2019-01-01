Михаил Суслов Федеральный фонд защиты дольщиков решил достроить три проблемных дома в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков рассмотрел вопрос софинансирования строительства 33 домов в России. Среди них решение утвердили по трём пермским домам: на ул. Кировоградской, 68а, Юнг Прикамья, 14 и Ушакова, 34. Квартиры в них ожидаею порядка 400 дольщиков.

Ранее край и фонд заключили соглашения о софинансировании достройки домов на ул. Екатерининской, 175 и ул. Толмачева, 15. Решение о достройке принято по пяти проблемным домам, квартиры в которых ожидают более 600 человек.

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