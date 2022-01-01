Новый дом от PAN City Group Поделиться Твитнуть

Девелопер PAN City Group1 представляет новый проект: жилой комплекс «Талисман»2 – современный комфортный дом в самом центре Мотовилихинского района.

Жилой комплекс состоит из трёх секций переменной этажности и располагается по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, 45, в трёх минутах от УДС «Молот». Это развитый район, где разнообразная инфраструктура сочетается с размеренным ритмом жизни. В шаговой доступности – школы и детские сады, парки и скверы, больницы и салоны красоты, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта.

Элегантное минималистичное архитектурное решение фасадов в сочетании с малоэтажностью комплекса делают его непохожим на многие современные проекты. Три секции высотой от 6 до 12 этажей, всего от 4 квартир на площадке, приватный двор с контролем доступа – это дом, в котором будет уютно и безопасно жить.

Здесь всё подчинено комфорту – стильные холлы с высотой потолков до 3,7 м, консьерж-сервис, просторные колясочные комнаты, подземный паркинг и кладовые.

Более 30 уникальных планировок квартир учитывают сценарии жизни самых разных семей. Это не только классические квартиры и студии, но и большие четырёх- и пятикомнатные квартиры, а также квартиры с просторной ванной комнатой с полноценным окном и квартиры с двумя лоджиями. Предчистовая отделка White box3 позволит будущим жителям реализовать индивидуальные дизайнерские решения в квартирах.

Успевайте приобрести квартиру на старте продаж! Это не только выгодно благодаря минимальной стартовой стоимости квартир и максимальному сроку рассрочки платежа, но и удобно – вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из полного ассортимента квартир.

Ввод дома в эксплуатацию – 3 кв. 2024 года. При покупке квартиры на старте продаж вы получаете максимальный срок рассрочки платежа до 30.09.2023г.4, при этом размер ежемесячного платежа составит всего от 20 тыс. руб. в месяц с льготным периодом без индексации. И самое приятное, что рассрочку платежа с беспроцентным периодом можно оформить без предоставления документов о заработной плате и трудоустройстве.

Доступные ипотечные программы! Ипотека банков-партнёров5 для семей с детьми по ставке от 5,1% годовых, ипотека с господдержкой – от 6,3% годовых. В качестве оплаты первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 PAN City Group - ООО «ПАН Сити Групп» - управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Талисман» - многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/.

3 перечень элементов отделки квартир предусмотрен договором долевого участия в строительстве

4 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Размер ежемесячного платежа указан при первоначальном взносе не менее 30%. Льготный период без индексации платежей составляет 3 месяца при первоначальном взносе не менее 30% от стоимости квартиры и 12 месяцев при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости квартиры. Подробности в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07

5 Процентная ставка составляет от 5,1% при кредитовании в рамках Льготной ипотечной госпрограммы для семей с детьми. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Первоначальный взнос не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования до 25 лет. Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Валюта кредита – рубли РФ. Ставка повышается на 0,45% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни).

При кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 N 566 ставка составит от 6,30% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита от 200 000 до 12 000 000 рублей. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита – рубли РФ.

При кредитовании не в рамках программ Правительства РФ процентная ставка составляет от 10,5%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 1% при покупке жилого дома, на 2% − при покупке нежилой недвижимости, на 3% − при отказе от личного и/или титульного страхования. Сумма кредита от 200 000 до 10 000 000 рублей (для г. Перми и Пермского края), от 200 000 до 14 000 000 рублей (для г. Москвы и Московской обл., а также для VIP-клиентов). Первоначальный взнос не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита – аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования до 25 лет. Валюта кредита – рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 11.07.2022 и не является публичной офертой. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.klookva.ru или по телефону колл-центра 8 800 100 10 40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. АО КБ «Урал ФД». Пермь, Ленина, 64. Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г.

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