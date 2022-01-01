Чтобы скрыть опоздание на работу, пермяк взломал систему доступа на предприятие Поделиться Твитнуть

В Свердловском райсуде Перми вынесен обвинительный приговор работнику одного из предприятий города. Его судили по уголовной статье за неправомерное воздействие на систему контроля управления и доступа в учреждение.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, весной прошлого года, пытаясь скрыть опоздание на работу и сохранить премию в 19 тыс. руб., мужчина проник в систему и изменил время прибытия на рабочее место.

Суд, с учётом позиции гособвинения, приговорил виновного к штрафу 200 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

По данным properm.ru, осуждённый работал системным администратором в АО «Протон-ПМ».





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