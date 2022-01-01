На Средней дамбе в Перми обнаружен опасный размыв грунта На стройплощадке выявлено первое нарушение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов вместе с представителями МКУ «Пермблагоустройство», Пермской дирекции дорожного движения и подрядной организации провёл на Средней дамбе выездное совещание. Оно было посвящено дорожному ремонту участка моста через Егошиху.

С 17 июля в связи с проведением работ было закрыто движение транспорта по Средней дамбе. В ходе инспекции было выявлено, что подрядчик забыл установить дорожный знак «Тупик», в связи с чем водителям приходится подъезжать к зоне производства работ и разворачиваться. Строителям предписано исправить нарушение в кратчайшие сроки.

В пресс-службе администрации Перми также сообщили, что ремонт на Средней дамбе было решено провести после обследования объекта, которое показало серьёзный размыв грунта, влияющий на безопасность несущих конструкций. Для того чтобы предотвратить негативный сценарий, комиссия по ЧС приняла решение срочно начать работы по укреплению основания под плитами въезда на мост.

Движение по Средней дамбе будет полностью закрыто до 6 августа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.