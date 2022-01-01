В Перми с 23 июля скорректируют график движения двух автобусных маршрутов Изменения затронут маршруты № 38 и 64 Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

С 23 июля изменится расписание движения автобусного маршрута № 38 «Запруд — Гарцы — ул. Ушинского» и № 64 «ДДК им. Кирова — Станция Пермь II» в выходные дни, об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Так, отправление маршрута № 38 от остановочного пункта «Ул. Ушинского» переносится с 06:00 на 05:55.

А отправления маршрута № 64 от конечной остановки «Станция Пермь II» сдвигается с 07:00 на 07:05. Изменение вводится для удобства пересадки с прибывающего электропоезда.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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