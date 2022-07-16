В Перми состоялся международный турнир WTG FOOTBALL CUP Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

В Перми состоялся Первый международный турнир по футболу WTG FOOTBALL CUP. Его организатором выступило российское бизнес-сообщество Winter Technologies Group (WTG). В этом году крупнейшее спортивное мероприятие сообщества, объединяющего промышленные предприятия в области зимних технологий, приобрело международный статус: помимо 10 российских команд, участников и партнеров WTG, к футбольным баталиям присоединились коллеги из Беларуси.

В отборочных играх соревновались команды: УЗПМ (Краснокамск), «Бионорд» (Пермь), «Синтез» (Москва), НГТ (Пермь), «Полиэкс» (Пермь), «Галополимер» (Пермь), «Галополимер» (Кирово-Чепецк), БСЗ (Березники), «Метафракс Кемикалс» (Губаха), «Гознак» (Краснокамск) и «Беларуськалий» (Солигорск). В полуфинале встретились «УЗПМ» и «Бионорд», «Гознак» и «Беларуськалий».

Пресс-служба УЗПМ

Решающие поединки WTG FOOTBALL CUP 2022 предваряло грандиозное шоу барабанщиков, которое задало им соответствующий тон, яркий и динамичный по накалу, и бескомпромиссный, как и сама игра, настрой.

С приветственными словами к участникам турнира и их болельщикам обратился основатель бизнес-сообщества WTG Рустам Гильфанов. Он выразил благодарность всем участникам турнира и руководителям компаний, которые откликнулись на предложение принять участие, а также многочисленным болельщикам, заполнившим до отказа трибуны стадиона.

— Этот турнир начинался как повод выбраться из душных офисов, цехов своих предприятий погонять мяч и пообщаться. Сейчас наш турнир превращается в настоящий праздник спорта, Кубок промышленных предприятий. Это вдохновляет всех нас на новые свершения, новые победы. Сегодня спорт и бизнес — две похожие системы: здесь есть свои правила, уважение к сопернику и партнеру, болельщики и судьи. Самой главной объединяющей силой в долгосрочной перспективе является искренняя любовь и удовольствие к делу, которым ты занимаешься, — отметил Рустам Гильфанов.

Пресс-служба УЗПМ

Среди почетных гостей международного турнира — министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова и президент ФК «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков. Последний отметил, что социальная ориентированность производственной компании — это самое большое ее достижение. Такое предприятие является привлекательным работодателем, а серьезная корпоративная культура позволяет вовлекать в спорт семьи сотрудников.

Главной сенсацией турнира WTG FOOTBALL CUP 2022 стало участие в нем легендарного футболиста, форварда питерского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина. Он поддерживал игроков команд на трибуне, а затем провел мастер-класс для всех юных любителей футбола.

Пресс-служба УЗПМ

По итогам турнира обладателем почетного трофея стала команда «Беларуськалий». Пермский «Бионорд» уступил лишь один мяч в битве за кубок в финале. Как отметил генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов, участник бизнес-сообщества WTG, Дмитрий Пылёв, турнир прошел на высоком уровне.

— Уже на этапе первого корпоративного турнира было получено много положительных откликов. Турнир WTG отметили и наши компании-партнеры, а если есть отклик — значит, пришла необходимость реализации чего-то более масштабного. Сегодня турнир из регионального перешел в статут международного. В перспективе мы надеемся, что наш турнир станет традиционным, ежегодным Кубком промышленных предприятий, — отметил Дмитрий Пылёв.

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ» входит в бизнес-сообщество WTG) — одно из крупнейших предприятий на рынке противогололедных материалов в Российской Федерации и СНГ, располагающее мощностями по производству до 1 млн тонн в год экологичных средств борьбы со льдом марки «БИОНОРД». Продукция поставляется в более чем 50 регионов РФ, в страны СНГ и Евросоюза, удостоена наград конкурсов «100 лучших товаров России», «Российское качество», «Экология XXI века», имеет всю необходимую разрешительную документацию: Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, Паспорт безопасности химической продукции, сертификат соответствия добровольной системы сертификации «ПРОМТЕХСТАНДАРТ».

В составе основных производственных активов ООО «УЗПМ» — производственные площадки в Пермском крае (г.Краснокамск) и Московской области (г.Долгопрудный).

По сообщению пресс-службы УЗПМ

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