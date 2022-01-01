Пермский оппозиционер попытается вернуть свою страницу в социальной сети
Два месяца назад ВКонтакте по решению Генеральной прокуратуры заблокировал страницу пермского оппозиционного политика Константина Окунева. Как сообщил его адвокат Иван Хозяйкин, исковое заявление с требованием признать незаконным требование Генпрокуратуры и разблокировать личную страницу направлено по месту нахождения ответчика — в суд Тверского района Москвы.
— Мы считаем, что ограничение доступа к социальной сети является произвольным вмешательством в право на свободное распространение и выражение мнения. Требование Генеральной прокуратуры о блокировке нашему доверителю не направлялось, соответственно, неизвестно правовое обоснование блокировки страницы, — комментирует Хозяйкин. — В то же время мы убеждены, что на странице отсутствует информация, которая на законных основаниях может быть запрещена к распространению.
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