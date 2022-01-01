Пермский оппозиционер попытается вернуть свою страницу в социальной сети Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

Два месяца назад ВКонтакте по решению Генеральной прокуратуры заблокировал страницу пермского оппозиционного политика Константина Окунева. Как сообщил его адвокат Иван Хозяйкин, исковое заявление с требованием признать незаконным требование Генпрокуратуры и разблокировать личную страницу направлено по месту нахождения ответчика — в суд Тверского района Москвы.

— Мы считаем, что ограничение доступа к социальной сети является произвольным вмешательством в право на свободное распространение и выражение мнения. Требование Генеральной прокуратуры о блокировке нашему доверителю не направлялось, соответственно, неизвестно правовое обоснование блокировки страницы, — комментирует Хозяйкин. — В то же время мы убеждены, что на странице отсутствует информация, которая на законных основаниях может быть запрещена к распространению.

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