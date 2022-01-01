За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 81 новый случай COVID-19 Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 81 новый случай COVID-19. А в целом за прошедшие выходные - 166.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 372 448.

Новые случаи заболевания диагностированы в 12 территориях края: в Перми, Кунгуре, Березниках, в Чусовском, Пермском, Чайковском, Кунгурском, Нытвенском, Лысьвенском, Соликамском, Краснокамском и Красновишерском муниципальных и городских округах.

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