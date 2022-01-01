Трафик на фуд-корте ТРК «Столица» в Перми вырос на 20% Число посетителей самого ТРК за месяц тоже увеличилось Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Трафик на фуд-корте ТРК «Столица» после закрытия ресторана McDonald's на ул.Мира, 37а (располагался на площади перед ТРК) вырос на 20%. Об этом изданию «Текст» рассказали в администрации комплекса.

При этом закрытие McDonald's — лишь одна из причин роста трафика. «На фуд-корте множество игроков и каждый предлагает разные позиции. К тому же, рост трафика фиксируется все лето, он выше, чем в 2021 году. Возможно, люди стали больше гулять», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также сообщается, что число посетителей самого ТРК за месяц выросло на 15%.

Напомним, рестораны McDonald's закрылись в Перми 10 июня. Новы рестораны на базе McDonald's под названием «Вкусно — и точка» откроются до конца сентября.

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