В Прикамье задержали ещё двух подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом Причинённый ими Пенсионному фонду ущерб превысил 5 млн руб. Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае сотрудники полиции и спецназ задержали женщину 1975 года рождения и ее сожителя 1981 года рождения, подозреваемых в серии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат).

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, было установлено, что задержанные в течение прошлого года под видом риэлторов подыскивали женщин (как правило, асоциальных), с помощью которых обманным путём получали свидетельства о рождении детей в отделении ЗАГС. Далее они обращались в Пенсионный фонд России (ПФР) за получением сертификатов на материнский капитал, обналичивали через кредитные потребительские кооперативы и похищали денежные средства. Псевдоматери получали при этом мизерное вознаграждение за услуги — всего несколько тысяч рублей.

Уже известно о 10 эпизодах противоправной деятельности, ущерб, причинённый ПФР, превысил 5 млн руб. В качестве обеспечительной меры на имущество подозреваемых (дом, земельный участок, автомобиль Toyota RAV4 и квартиры) наложен арест.

Возбуждены уголовные дела, фигуранты взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае восемь женщин получили 4,5 млн руб. пособий на якобы рождённых ими детей. Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено на рассмотрение в Ленинский райсуд Перми.

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