В Пермском крае восемь женщин получили 4,5 млн руб. пособий на якобы рождённых ими детей Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончили расследование уголовного дела в отношении восьми женщин, которые обвиняются в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступную схему придумали и реализовали две женщины 56 и 37 лет. Достоверно зная, что по законодательству основанием для госрегистрации рождения ребёнка является заявление лица, присутствовавшего на родах, они начали подыскивать желающих оформить свидетельства о рождении детей, которые фактически не рождались. В отделах ЗАГС они заявляли, что ребёнок рождался в домашних условиях, вне медучреждения. Целью аферы были маткапитал (обналичивался через кредитно-финансовые кооперативы) и другие социальные выплаты и пособия на детей.

Противоправная деятельность осуществлялась в период с 2019 по 2021 год. Помимо вышеуказанных лиц, в различных эпизодах принимали участие семь женщин, которые выполняли роли «рожениц». Через эту схему они получили 4,5 млн рублей выплат.

Обвиняемых задержали в декабре 2020 года. В общей сложности следствием установлено 20 эпизодов преступной деятельности, общий ущерб составил почти 6 млн руб.

Одна из фигуранток заключила досудебное соглашение, её дело будет рассмотрено в особом порядке. Материалы уголовных дел в отношении неё, а также других участников организованной группы, направлены в Ленинский районный суд Перми.

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