Олеся Максименко В Пермском крае рецидивист похитил ребёнка Девочке удалось сбежать Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 15 июля, в лесу около посёлка Тёплая Гора неоднократно судимый 42-летний рецидивист поймал девочку 2009 года рождения, которая выгуливала собаку.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, угрожая девочке ножом, рецидивист связал ей руки и удерживал до наступления темноты. Девочке удалось сбежать, когда злоумышленник заснул.

В отношении мужчины заведено уголовное дело, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, в том числе мотива совершённого преступления.

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