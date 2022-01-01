Олеся Максименко Первая половина июля в Пермском крае стала теплее нормы на +1,8°C Наибольшие отклонения зафиксированы на севере региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Температура воздуха в Пермском крае в первой половине июля стала теплее климатической в среднем на +1,8°C. В столице региона — на +1,7°C.

При этом на севере Прикамья, по данным проекта «Метеоролог.и.я», отклонение составило +3°C.

Что касается осадков, на половине метеостанций их выпало менее 30% от месячной нормы. С опережением идут Усть-Чёрная, Березники, Кочёво и Октябрьский.

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