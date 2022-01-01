Названы адреса в Перми, где 16 и 17 июля отключат холодную воду Поделиться Твитнуть

Для проведения аварийно-восстановительных и плановых ремонтных работ в выходные дни, 16 и 17 июля, в четырёх районах Перми без холодной воды останутся десятки домов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

Так, 16 июля до 13:00 без воды останутся жители домов по адресам: ул. Полтавская, 1, 2, 3 А; ул. Химградская, 19, 21; ул. Ласьвинская, 39, 41, 43, 45; ул. Охотников, 18.

До 19:00 субботы отключат холодное водоснабжение на ул. Кабельщиков, 95 А, 99; ул. Васнецова, 5, 7, 7/1, 11; ул. Луговского, 132, 132 А, ул. Свиязева, 16-18, 19 А, 20, 26, 26 А.

Только 17 июля в 10:00 вода появится по адресам: ул. Екатерининская, 24, 28; ул. Горького, 38, 40, 42, ул. Луначарского, 20, ул. Леонова, 62, 64, 66, 68, 74, 82; ул. Свиязева, 21, 25, 32, 34, 34 А, 35, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52; ул. Глинки, 11 А.

В воскресенье, 17 июля с 9:00 до 20:00 без холодного водоснабжения останутся дома на ул.Валежная, 13; ул.А. Щербакова, 23; ул. Белозерская, 1, 5, 7-10, 12-17.





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