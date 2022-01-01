В Прикамье до 18 июля продлили ограничение на пребывание граждан в лесах Решение принято в связи с аномально жаркой погодой Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продлено временное ограничение на пребывание граждан в лесах. Приказом регионального минприроды с 16 по 18 июля людям запрещено посещать территории Вайского, Колвинского, Чердынского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Октябрьского лесничеств.

Также запрещено разводить костры на прилегающих к лесным массивам территориях, сжигать мусор и сухую траву.

Меры принимаются в целях профилактики лесных пожаров для обеспечения безопасности и защиты населения в связи с аномально жаркой погодой.

Ранее минпророды вводило ограничение на пребывание в лесах граждан с 12 по 15 июля.

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