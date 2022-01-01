На мандаты муниципальных депутатов в Пермском крае претендуют 429 человек
Завершился приём документов от кандидатов на участие в осенних выборах
В Пермском крае завершился приём документов от кандидатов в депутаты представительных органов власти муниципальных образований на выборы 9 — 11 сентября 2022 года. Всего на 104 мандата в 12 кампаниях выдвинуто 429 кандидатов, об этом сообщили в крайизбиркоме. При этом 343 кандидата представляют политические партии, а 86 — самовыдвиженцы.
По четырём основным выборам в думы Кудымкарского, Губахинского, Пермского муниципальных округов и Лысьвенского ГО выдвинуто 385 человек.
Всего в муниципальных выборах примут участие шесть политических партий: 104 кандидата от партии «Единая Россия» , 86 от ЛДПР, 76 от КПРФ, 52 от «Справедливой России», 21 от партии «Новые люди» и четыре от «Родины».
В лидерах по количеству выдвинутых кандидатов — выборы в думу Пермского МО (127 кандидатов на 30 мандатов) и выборы в думу Кудымкарского МО (104 кандидата на 25 мандатов).
Самая большая конкуренция на этапе выдвижения (7 человек на место) наблюдается в округе №20 на довыборах в Думу Краснокамского округа.
Сдача документов кандидатами на регистрацию для участия в выборах продлится до 27 июля, регистрация кандидатов завершится 5 августа.
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