В ходе военной спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Березников Александр Ильиных более 15 лет служил в нацгвардии Поделиться Твитнуть

В пятницу, 15 июля, в Березниках простились с погибшим в ходе военной специальной операции на Украине Александром Ильиных.

Как сообщили в администрации города, Александр больше 15 лет служил в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ по Пермскому краю в Березниках, неоднократно ездил в служебные командировки на Северный Кавказ. Был награждён медалью Жукова и медалью «За боевое содружество».

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра. Скорбим вместе с вами…» — говорится в сообщении мэрии.

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