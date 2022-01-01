За сутки в Пермском крае заболели коронавирусом ещё 73 человека Новые случаи диагностированы в 13 территориях региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 73 новых случая COVID-19. Это самый высокий показатель с начала лета. Отмечается, что среди зараженных 21 житель в возрасте 60 лет и старше. Выздоровели 52 пациента, один человек скончался.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 372 203, погибших от инфекции — 8846.

Новые случаи заболевания диагностированы в 13 территориях края: в Перми, Губахе, Березниках, в Чусовском, Пермском, Краснокамском, Суксунском, Чернушинском, Нытвенском, Очёрском, Осинском, Уинском и Октябрьском муниципальных и городских округах.

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