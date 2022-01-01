Сегодня в Перми состоится запуск нового светомузыкального шоу театрального фонтана Он впервые «станцует» под песни из золотомасочных мюзиклов Театра-Театра «Винил» и «Алые паруса» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 15 июля, в 21.50 состоится запуск нового светомузыкального шоу театрального фонтана. Оно будет состоять из композиций мюзиклов Театра-Театра «Винил» и «Алые паруса», удостоенных премии «Золотая маска».

Как сообщили в пресс-службе театра, на открытии нового шоу прозвучит три хита из мюзикла «Алые паруса» («Кораблик», дуэт Ассоль и Эгля, «На крыльях алых парусов» композитора Максима Дунаевского) и три песни из мюзикла «Винил» («Девушка-мечта», «Эй, стиляга, зажигай», «Феерия свободы» — музыка Евгения Заготы, стихи Валерии Захаровой).

Новое светомузыкальное шоу посвятили завершению 95-го сезона Театра-Театра.

Представления под мелодии из мюзиклов ТТ будут идти каждый день в 18.40 в течение всего сезона работы фонтана.

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