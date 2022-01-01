Пермяк отсудил у туроператора деньги за неиспользованную путёвку Ему также выплатят 5 тыс. руб. за нанесённый моральный вред Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд подтвердил решение Дзержинского райсуда Перми о взыскании с туроператора ООО «Регион Туризм» в пользу туриста 14,2 тыс. руб., а также компенсации морального вреда — 5 тыс. руб. и штрафа — 9,6 тыс. руб. за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.

Как сообщили в пресс-службе краевого суда, пострадавший купил для своей семьи турпутёвку в Турцию и полностью оплатил стоимость тура — 189,5 тыс. руб. Однако накануне поездки его супруга и дочь заболели коронавирусом. За неделю до вылета пермяк подал турагенту заявление об аннулировании договора и попросил вернуть уплаченные средства, однако ответа так и не получил. Спустя неделю мужчина направил туроператору повторную претензию.

Только узнав, что клиент обратился в суд, туроператор вернул часть денег, удержав 14,2 тыс. руб. в качестве компенсации фактически понесённых затрат. С этим пермяк не согласился, обратился в суд и выиграл дело.





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