Валерий Сухих награждён почётной грамотой Госдумы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих награждён почётной грамотой Государственной думы. Об этом было объявлено в ходе заседания Президиума Совета законодателей РФ по поручению спикера нижней палаты федерального парламента Вячеслава Володина.

На заседании Президиума Совета законодателей РФ было объявлено о награждении пяти председателей региональных парламентов: Магаданской и Костромской областей, Чеченской республики, Ямало-Ненецкого автономного округа и Пермского края. Среди них Валерий Сухих — единственный представитель Приволжского федерального округа. Отметим, Почетная грамота Государственной Думы вручается за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации.

Валерий Сухих уже имеет несколько высоких наград регионального и федерального уровня: награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2015 год), благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2018 год) и др.

За годы своей работы Валерий Сухих занимал посты председателя Пермской городской думы (1996-2003 год), заместителя губернатора (2003-2006 год), председателя правительства Пермского края (2008-2011 год), председателя II и III созывов Законодательного собрания.





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