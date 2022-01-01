В ближайшие выходные в Пермском крае сохранится жаркая погода Вероятны дожди и грозы Поделиться Твитнуть

Пляж КамГЭС

Анна Брюханова

В ближайшие выходные дни в Прикамье удержится жаркая погода, об этом рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

Её обеспечит усиливающийся высотный гребень над Уралом. В такой ситуации при отсутствии облачности приземный слой воздуха прогреется до +25...+30°C. При этом местами не исключены кратковременные дожди с грозами, особенно большая их вероятность на востоке и северо-востоке региона. При грозах возможно усиление западного и северо-западного ветра с 7 до 15 метров в секунду.

В Перми обойдётся без существенных осадков. Максимальная дневная температура в краевом центре в оба дня +29°C.

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