Директор пермского предприятия не выплачивал зарплату работникам более двух лет Он признан виновным по уголовной статье Поделиться Твитнуть

В мировом суде судебного участка №5 Дзержинского судебного района Перми вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении директора одной из коммерческих организации. Мужчина более 2,5 лет не выплачивал своим сотрудникам заработную плату.

Как уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры, задолженность перед 15 потерпевшими за период с апреля 2019 года по сентябрь 2021 года составила свыше 940 тыс. руб., при этом установлено, что виновный имел финансовую возможность погасить долг, но не делал это умышленно, из личной заинтересованности.

Суд оштрафовал руководителя на 50 тыс. руб. В Дзержинском районном суде приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Задолженность в настоящее время выплачена работникам полностью.

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