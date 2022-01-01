Самыми любимыми маршрутами пермских «зайцев» оказались автобусный № 48 и трамвайные № 2 и 5 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Департамент транспорта администрации Перми составил портрет среднестатистического безбилетника и выяснил, какие маршруты «зайцы» выбирают чаще всего.

Как сообщает «Рифей», согласно статистике, чаще всего не оплачивают проезд пассажиры автобусов № 48, а также трамваев № 2 и 5.

По выходным больше всего безбилетников ловили в автобусах № 11 и 20, а также на трамвайном маршруте № 2.

Наиболее дисциплинированные пассажиры по будням ездят на маршрутах № 10, 36, 50 и 78, а в выходные — на автобусах № 3, 18 и 36.

Чаще всего не оплачивают проезд мужчины 30-40 лет, а также юноши и девушки 16-25 лет. Чаще всего пытаются убежать от контролёров мужчины старше 40 лет. А женщины до 25 лет и старше 35 лет обычно сами являются на составление административного протокола.

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