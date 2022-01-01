«Амкар» обыграл «Торпедо» из Миасса Пермские футболисты победой завершили второй подготовительный сбор Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футболисты пермского «Амкара» провели третью контрольную игру на втором этапе подготовки к новому сезону. В Миассе с крупным счётом 3:0 было обыграно местное «Торпедо».

Голы в пермской команде забили Роман Симонов, Иван Маркелов и Александр Подбельцев. Эта победа подвела итог работы команды в ходе второго сбора. По словам главного тренера команды Рустема Хузина, все поставленные задачи выполнены, и команда готова стартовать в чемпионате второй лиги ФНЛ.

Напомним, что первый официальный поединок для «красно-чёрных» состоится 24 июля в Тюмени.





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