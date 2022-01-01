Елена Синица С 19 июля временно отменят электричку до Лёвшино Также изменится расписание некоторых электропоездов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 19 июля по 5 августа отменяется пригородный поезд № 6132 по направлению Пермь II — Лёвшино. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермскую пригородную компанию.

Кроме этого, изменится расписание некоторых электропоездов. В их числе № 7276 сообщением Кордон — Шаля, № 7169 Кордон — Пермь-2, № 7170 сообщением Пермь-2 — Кишерть. Причина — ремонт путей на участке Екатеринбург — Чепца.

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