Скончался известный футболист и бывший тренер пермского ФК «Звезда» Виктор Слесарев Поделиться Твитнуть

Виктор Слесарев

пресс-служба ФК «Звезда»

В Перми 14 июля после продолжительной болезни на 73 году жизни скончался известный футболист и тренер ФК «Звезда» Виктор Слесарев. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу клуба.

При Викторе Слесареве «Звезда» добилась лучших в своей истории результатов: в 1987 году стала обладателем Кубка РСФСР, тогда же завоевала путёвку в Первую союзную лигу, а в 1992 году заняла третье место в зональном турнире Первой лиги.

«Футбольный клуб «Звезда» выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Виктора Ефимовича», — говорится в некрологе.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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