Пермское УФАС подозревает региональных производителей стройматериалов в незаконном завышении цен Возбуждены антимонопольные дела Поделиться Твитнуть

В Пермское УФАС России возбуждены антимонопольные дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении АО «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон». Эти предприятия занимают доминирующее положение на региональном рынке реализации газобетонных блоков (97%) и за год вдвое повысили цены на свою продукцию.

Как показала проверка УФАС, удорожание отпускных цен для потребителей значительно превышает не только рост затрат на сырь` и материалы, но и рост полной расчётной себестоимости товара, поэтому действия АО «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон» по увеличению цен не могут быть признаны обоснованными.

В ведомстве напомнили, что Закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение на каком-либо товарном рынке, ущемлять интересы потребителей, в том числе путём установления или поддержания монопольно высокой цены товара.

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