За минувшие сутки в Пермском крае тушили девять лесных пожаров Ликвидация четырёх из них продолжается Поделиться Твитнуть

пожар в Гайнском лесничестве / фото: Пермский лесопожарный центр

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено девять лесных пожаров, об этом сообщили в Пермском лесопожарном центре. Все они зафиксированы на севере региона.

Из девяти возгораний полностью ликвидированы пять — в Веслянском, Гайнском, Чердынском, Красновишерском и Колвинском лесничествах. Ещё два пожара (в Кочёвском и Чердынском лесничествах) локализованы, на двух лесных участках (в Веслянском и Колвинском лесничествах) тушение идёт полным ходом.

Самый крупный пожар, который пока не удалось локализовать, был обнаружен 13 июля около 18 час. в квартале 76 Берёзовского участкового лесничества (Веслянское лесничество). Его площадь 4 га, эпицентр находится в 24 км от ближайшего населённого пункта — п. Усть-Чёрная.

Для тушения этого возгорания привлечены шесть парашютистов-пожарных Гайнского отделения лесопожарного центра.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае до 15 июля введено ограничение на пребывание граждан в лесах. Это связано с установившейся в регионе аномально жаркой погодой и четвёртым классом пожарной опасности.

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