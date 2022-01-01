В Мотовилихинском пруду Перми утонул 11-летний мальчик Видео с места происшествия появилось в Интернете Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский пруд / фото: tourister.ru

В среду, 13 июля, в Мотовилихинском пруду Перми утонул 11-летний мальчик. Сообщение о гибели и видео с места происшествия появилось в городском паблике.

В МЧС подтвердили информацию о гибели человека на водном объекте в Перми. В пресс-службе ведомства сообщили, что ЧП случилось в 17.40 местного времени.

«К месту происшествия привлекались силы и средства от РСЧС в количестве десяти человек личного состава и четырёх единиц техники, от МЧС России в количестве пяти человек личного состава и двух единиц техники», — говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что во вторник, 12 июля, в селе Никулино Добрянского городского округа Пермского края утонул 15-летний мальчик.





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