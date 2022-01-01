В Добрянском городском округе утонул 15-летний подросток Несчастный случай произошёл в селе Никулино Поделиться Твитнуть

фото: Лесопожарный центр

Во вторник, 12 июля, в селе Никулино Добрянского городского округа Пермского края утонул несовершеннолетний. По данным портала «Зори Плюс», погибшему было 15 лет.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственная группа.

Ранее сообщалось, что в тот же день на Колве в Чердыни утонул 22-летний молодой человек. Тело его пока не обнаружено.

ЧП случилось накануне, около 18.00, в районе устья р. Москавица. Проведённые вчера спасателями поисковые работы результата не дали.

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