В Пермском крае в Колве утонул 22-летний местный житель Поиски тела продолжаются Поделиться Твитнуть

В среду, 13 июля, с 9.00 в Чердыни продолжилась операция по поиску утонувшего в Колве 22-летнего молодого человека. Об этом сообщается в городском паблике.

ЧП случилось накануне около 18.00 в районе устья р. Москавица. Проведённые вчера спасателями поисковые работы результата не дали.

«Неравнодушных к этой трагедии просим откликнуться. Признательны будем жителям, имеющим плавсредства (лодка с мотором)», — говорится в сообщении.

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