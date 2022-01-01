Из-за окурка в Пермском крае согрели два дома
Наказание может понести 18-летний местный житель
Следствием отдела МВД России по Добрянскому городскому округу Пермского края окончено расследование уголовного дела по ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение жилого имущества по неосторожности», сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно материалам дела, в мае прошлого года в полицию Добрянки поступило сообщение о том, что в п. Нижний Лух горит жилой дом. На место происшествия незамедлительно выехали службы экстренного реагирования, пожар ликвидировали, но два жилых дома и надворные постройки успели сгореть. Люди при этом не пострадали.
В ходе расследования было установлено, что причиной возгорания стал поджог: 18-летний житель п. Нижний Лух, проходя мимо одного из домов, выкинул непотушенный окурок в сторону сарая, в котором находилось сено, из-за чего и начался пожар. Владельцам домов был причинен общий ущерб на сумме 5 млн руб.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
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