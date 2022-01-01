Из-за окурка в Пермском крае согрели два дома Наказание может понести 18-летний местный житель Поделиться Твитнуть

Следствием отдела МВД России по Добрянскому городскому округу Пермского края окончено расследование уголовного дела по ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение жилого имущества по неосторожности», сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, в мае прошлого года в полицию Добрянки поступило сообщение о том, что в п. Нижний Лух горит жилой дом. На место происшествия незамедлительно выехали службы экстренного реагирования, пожар ликвидировали, но два жилых дома и надворные постройки успели сгореть. Люди при этом не пострадали.

В ходе расследования было установлено, что причиной возгорания стал поджог: 18-летний житель п. Нижний Лух, проходя мимо одного из домов, выкинул непотушенный окурок в сторону сарая, в котором находилось сено, из-за чего и начался пожар. Владельцам домов был причинен общий ущерб на сумме 5 млн руб.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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