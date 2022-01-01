В течение десяти суток в Перми не будет обслуживаться остановка «Театр оперы и балета»
Трамваи не будут останавливаться здесь, начиная с 14 июля
Поделиться
Твитнуть
С 14 по 24 июля в Перми не будет обслуживаться трамвайная остановка «Театр оперы и балета» — сообщили в Гортрансе.
Пассажирам предложено в это время воспользоваться остановками «Ул. Газеты "Звезда» (в сторону Мотовилихи), «ЦУМ» и «Ул. Максима Горького».
Причиной отмены остановки стали ремонтные работы на ул. Ленина.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть