В течение десяти суток в Перми не будет обслуживаться остановка «Театр оперы и балета» Трамваи не будут останавливаться здесь, начиная с 14 июля Поделиться Твитнуть

схема: Гортранс

С 14 по 24 июля в Перми не будет обслуживаться трамвайная остановка «Театр оперы и балета» — сообщили в Гортрансе.

Пассажирам предложено в это время воспользоваться остановками «Ул. Газеты "Звезда» (в сторону Мотовилихи), «ЦУМ» и «Ул. Максима Горького».

Причиной отмены остановки стали ремонтные работы на ул. Ленина.

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