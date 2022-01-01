Елена Синица Скончался актёр «Театра-Театра» Алексей Шумков Прощание пройдёт 14 июля Поделиться Твитнуть

В Перми 11 июля скончался актёр «Театра-Театра» Алексей Шумков. Об этом сообщается в социальных сетях театра.

Отмечается, что Алексей Шумков был артистом театра более 20 лет. В частности, он играл в таких спектаклях как «Алые паруса», «Бесприданница», «Бременские музыканты», «Варвары», «Владимирская площадь», «Всё как в сказке», «Гамлет», «Доктор Живаго», «Женитьба Фигаро».





Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Алексея Шумкова.





Прощание состоится 14 июля в 14.00. Церемония пройдёт в Большом ритуальном зале на Старцева, 61.

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