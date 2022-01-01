Елена Синица В Прикамье до ноября ограничат движение по мосту через Ившиху На участке организуют реверсное движение Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае на трассе Болгары—Юго- Камский—Крылово ограничат движение по мосту через реку Ившиху. Об этом сообщает краевой минтранс.

Поясняется, что с 15 по 18 июля произведут переключение движения на объездную дорогу.





«Это связано с работами в рамках проекта по «Реконструкции мостового перехода через р. Ившиха на км 68+323 автомобильной дороги Болгары—Ю. Камский—Крылово в Осинском районе», — рассказали в ведомстве.





На участке реконструкции организуют реверсное движение со светофорным регулированием. Ограничение движения вводится до 1 ноября.

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