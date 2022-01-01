Елена Синица Hh.ru: самыми востребованными в Прикамье являются продавцы, менеджеры и водители Менее востребованы артисты, оценщики и видеооператоры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным портала для поиска работы hh.ru, самыми востребованными в Пермском крае являются такие профессии, как продавец, менеджер по продажам и водитель.

Так, на продавцов приходится 8,4% от всех актуальных предложений о работе в Пермском крае. На втором месте — менеджеры по продажам (7,2%), на третьем — водители (3,6%). В числе лидеров также слесари (3,2%) и врачи (3,1%).





При этом медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях продавцов составляет 28 тыс. руб., менеджеров по продажам — 50 тыс. руб., водителей — 60 тыс. руб. Слесарям в регионе в среднем готовы предложить 42 тыс. руб., а врачам — 60 тыс. руб.





Напротив, менее востребованы оказались артисты, оценщики, видеооператоры, журналисты, PR-менеджеры, агрономы, зоотехники и event-менеджеры. В каждом случае открыто не более пяти вакансий, пояснили в hh.ru.

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