Жители Перми заметили на Каме большое пятно из нефтепродуктов Поделиться Твитнуть

нефтяное пятно на Каме / фото: ВЕТТА

В редакцию ТК ВЕТТА поступило сообщение от местных жителей об обнаружении 13 июля в акватории Камы большого пятна из нефтепродуктов, которое движется в сторону Коммунального моста.

«Прямо сейчас большое масляное пятно на Каме за Цирком», — написал пермяк и сопроводил информацию фотографиями и видеокадрами.

Информация о загрязнении акватории направлена в краевое управление Росприроднадзора.

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