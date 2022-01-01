За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 53 новых случая COVID-19 Заболели жители двух территорий Прикамья Поделиться Твитнуть

По данным регуправления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 53 новых случая COVID-19. Заболевшие выявлены в двух территориях края: в Перми и Березниках.

Общее число инфицированных в Прикамье с начала пандемии достигло 372 066, всего скончалось от ковида — 8845.

Уровень коллективного иммунитета в крае на конец прошлой недели составлял 15,3%, полный курс вакцинации прошли почти 1,4 млн жителей региона.

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