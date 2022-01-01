Мария Сыропятова На месте Decathlon в пермском ТРК «Семья» откроется кофейня В ней будет шесть посадочных мест Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ТРК «Семья» летом планируют открыть кофейню Monkey Grinder. Она разместится на площадях, где раньше работал пункт выдачи товаров Dacathlon. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК «Семья».

В кофейне будет 6 посадочных мест, она также будет торговать блюдами и напитками на вынос.

Напомним, пункт выдачи товаров Dacathlon по ул. Революции, 13, к. 1 прекратил работу в апреле, а в июне закрылся магазин Decathlon по ш. Космонавтов, 393. В компании отметили, что остановка работы магазина и интернет-площадки — временная мера, вызванная трудностями с поставкой товаров.

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