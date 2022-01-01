Мария Сыропятова Жилой дом в Закамске достроят за 383 млн руб. Работы на объекте должны завершить в течение одного года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контракт на завершение строительства долгостроя по ул. Кировоградской, 68а в Перми заключён со строительной компанией ООО «Высотспецстрой». В краевом минстрое сообщили, что стоимость завершения строительно-монтажный работ на объекте составит 383 млн руб.

Первоначально победителем конкурса была объявлена компания из Башкирии ООО «Стройгазцентр». Однако в последствии она уклонилась от заключения контракта.

По техническому заданию потенциальный подрядчик должен в течение одного года завершить достройку жилого дома со встроенными помещениями. Стоимость работ была определена по состоянию на первый квартал 2022 года.

19-этажный жилой дом расположен на двух земельных участках общей площадью 1,3 тыс. кв. м. Общая площадь здания 10,7 тыс. кв. м. Число квартир — 113. Заказчик строительства — «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края».

Напомним, строительством дома занимался с 2013 года ЖСК «Правый берег». В 2019 году компания была признана банкротом, в 2020 году фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о достройке дома. Проектные работы провела компания ООО «Инвестпроект».

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