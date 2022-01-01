Елена Синица Выбран подрядчик для разработки проекта по достройке лечебного корпуса в Юрле Работы выполнит ООО «Майолика» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Пермском крае определили подрядчика, который скорректирует проектно-сметную документацию на строительство второго этапа лечебного корпуса в селе Юрла. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, работами займётся ООО «Майолика». Стоимость контракта — порядка 9,3 млн руб. Подрядчик должен провести экспертизу технического состояния объекта, так как объект долгое время был законсервирован.





Строительство здания началось ещё в 2006 году. Затем, в 2010-м, объект признали незавершённым. В 2016 году работы возобновились, и через год был пройден первый этап проекта — детская поликлиника.





В 2020 году был заключен контракт с ООО «Уфимская газовая компания» на строительство больницы. Однако подрядчик недобросовестно исполнял обязательства и сорвал сроки работ.

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