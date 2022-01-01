Постояльцев дома престарелых в Пермском крае кормили испорченными продуктами В настоящее время нарушения устранены в полном объёме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты Кудымкарской городской прокуратуры и пермского краевого управления Роспотребнадзора выявили нарушения при организации питания в ГКУ «Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Пелымский филиал).

Как говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа, в ходе проверки установлено, что ООО «Концепция социального питания» (поставщик питания) допускало многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, выявлена продукция с истекшим сроком годности, хранение продуктов осуществлялось с нарушениями, суточные пробы каждой партии приготовленной пищи брались нерегулярно и др.

Директору дома-интерната и руководителю ООО внесены представления, завпроизводством оштрафована на 15 тыс. руб., ещё три человека привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время нарушения устранены в полном объёме.

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