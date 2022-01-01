МЧС предупредило жителей Прикамья о сильных ливнях и крупном граде 13 июля Поделиться Твитнуть

В среду 13 июля в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные (опасные) метеорологические явления. По данным Пермского ЦГМС, местами по региону ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с.

В МЧС попросили жителей соблюдать осторожность: не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабоукреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

О возможных опасных метеоявлениях и соблюдении требований безопасности необходимо сообщить родным и знакомым.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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