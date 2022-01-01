Елена Синица В Прикамье партия КПРФ выдвинула на выборы ранее судимых кандидатов Судимости кандидатов погашены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В списках кандидатов в депутаты думы Кудымкарского МО оказались ранее судимые представители партии КПРФ. Информация об этом размещена на сайте ТИК округа.

Так, Валерий Денисов имел судимость по ст. УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (судимость снята в 2013 году), Роман Мальцев был судим за кражу (судимость погашена в 2009-м), а Сергей Располов был судим за нарушение правил дорожного движения (судимость погашена в 2011-м).





Сергей Отинов был судим по нескольким статьям. В частности, имелась судимость по п. «в» ч. 3 ст. 131 «Изнасилование» и п. «в» ч. 3 ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера» (погашена в 2005-м). Помимо этого, он был судим по ст. 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» (погашена в 2011 году).

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