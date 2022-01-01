Елена Синица В 2023 году форум «Россия — спортивная держава» состоится в Перми Форум планируется провести в сентябре-октябре Поделиться Твитнуть

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в 2023 году проведут в Перми. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что мероприятие состоится в сентябре-октябре 2023 года.





Кроме этого, в распоряжении властям региона рекомендовано принять меры по обеспечению подготовки и проведения форума, в том числе по финансированию расходов на эти цели за счёт краевых бюджетных ассигнований.





Напомним, вопрос проведения форума в Пермском крае обсуждался губернатором и президентом на рабочей встрече в январе.

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