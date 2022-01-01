Елена Синица Краевой Роспотребнадзор проверил уровень радиации в регионе Радиационная обстановка оценивается как благополучная Поделиться Твитнуть

Краевой Роспотребнадзор проверил уровень радиации в регионе. По данным ведомства, в июне радиационная обстановка в Пермском крае оценивалась как благополучная.

Мониторинг проводился в семи городах: Пермь, Чернушка, Соликамск, Березники, Кудымкар, Чусовой, Губаха.





Радиационный фон не превысил гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и составил от 0,05 до 0,14 мкЗв/час.

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