Елена Синица Краевое МЧС предупредило о высокой пожароопасности в регионе В ведомстве рекомендуют быть предельно аккуратными при разведении костров Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

По данным Пермского ЦГМС в Пермском крае с 13 по 15 июля сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). Об этом сообщает краевое МЧС.

В ведомстве рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печи в бане, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодьях.

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