Елена Синица Муниципалитет Прикамья выплатит компенсацию ребёнку, укушенному бродячей собакой Размер компенсации — 10 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае муниципалитет выплатит компенсацию ребёнку, укушенному бродячей собакой. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Поясняется, что в январе 2022 года мальчика во дворе собственного дома в п. Гайны укусила безнадзорная собака. Фельдшер диагностировал укушенную рану верхней губы.





После укуса у ребёнка остался шрам на лице, также у него стал возникать страх, усиливающийся при виде собак. Отмечается, что мальчик испытал сильный болевой и эмоциональный шок.





Органы местного самоуправления отказали в возбуждении дела. Тогда в суд было направлено заявление о компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб.

В исковом заявлении было сказано, что в этом районе периодически появляются бродячие собаки, которые ведут себя агрессивно. Тем не менее отлов таких собак не осуществляется.





Ответчик же отрицал вину муниципалитета, отмечая, что администрация округа не бездействует. По его словам, конкурсы на отлов собак проводятся, но заявок нет.

Суд принял решение удовлетворить исковые требования. Пермский краевой суд решение районного суда оставил без изменений.

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